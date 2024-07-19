Россияне стали активнее покупать один вид электромобилей

«Автостат»: продажи подержанных электрокаров выросли на 10 процентов

За шесть месяцев 2024 года в России было продано 5 тысяч 164 подержанных электромобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 10 процентов. Почти 60 процентов рынка таких транспортных средств пришлось на марки Nissan и Tesla. Долю первой составили 37 процентов, а второй — 21 процент. Кроме того, хорошо продаются китайские Zeekr и Hongqi, а также немецкий Volkswagen.

Ранее сообщалось, что Zeekr 001 стал самым продаваемым новым электромобилем в России. Его доставляют в Россию параллельным импортом. Стоит такая машина 4,5 миллиона рублей. Кроме того, россияне покупают Zeekr X и FAW Bestune Nat.

Одним из главных минусов электромобилей специалисты называют частые проблемы с программным обеспечением. Кроме того, выяснилось, что владельцы электрокаров и гибридных автомобилей в три раза чаще сталкиваются с критическими поломками, чем те, кто обзавелся машиной с двигателем внутреннего сгорания.