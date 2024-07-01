Названа главная проблема электромобилей

JD Power: электрокары ломались чаще машин с ДВС из-за электроники

Исследователи JD Power заявили, что поломки электрокаров чаще всего связаны с программным обеспечением. Об этом сообщает издание The Verge.

Аналитики изучили случаи поломок электромобилей, гибридных автомобилей и машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Как оказалось, электромобили и подключаемые гибриды ломались чаще автомобилей с ДВС практически по каждому параметру — двигатель, ходовая часть, топливные узлы и так далее.

Согласно опросу, на 100 бензиновых и дизельных автомобилей пришлось 180 случаев ремонта, на 100 электрокаров — 266 случаев. На основе собранных данных специалисты смогли назвать главную проблему электрического транспорта — программное обеспечение. Практически всегда неполадки были связаны с электроникой.

По словам эксперта JD Power Фрэнка Хэнли, критических поломок электрокаров и гибридных автомобилей было зафиксировано в три раза больше, чем у машин с ДВС. По словам Хэнли, в случае таких неполадок автомобиль нельзя отвезти к дилеру и потребовать ремонта — проблема нуждается в исправлении на более высоком техническом уровне.

В материале The Verge назвали современные электрокары «компьютерами на колесах». Журналисты отметили, что автоиндустрия «хаотично гонится за тем, чтобы впихнуть в свои модели как можно больше ПО».

Ранее стало известно, что при производстве электрокаров в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа, чем при выпуске классических автомобилей. Однако за два года электромобили становятся более экологичными.