У электромобилей обнаружили «углеродный долг»

Digital Trends: углеродный след электрокара оказался выше, чем у авто с ДВС

Исследователи обнаружили, что при производстве электрокаров в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа, чем при выпуске классических автомобилей. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа изучили отчет корпорации Polestar и агентства Rivian Pathway за 2023 год. Выяснилось, что углеродный след при производстве электромобиля составляет 14 тонн: 5 тонн при выпуске батареи, 9 тонн — остальных частей машины. Для сравнения: аналогичный показатель при производстве автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) составляет 10 тонн.

По словам исследователей, каждый автомобиль на электрической тяге имеет так называем углеродный долг по сравнению с их бензиновыми аналогами. В материале говорится, что электрокары компенсируют эту разницу при дальнейшей эксплуатации — в перспективе они становятся «чище», так как в дальнейшем выбрасывают в атмосферу значительно меньше углекислого газа.

Даже при наихудшем сценарии электромобиль оказывается экологичнее машины с ДВС за два года использования. Этот показатель зависит от вида источника, от которого получает энергию та или иная зарядная станция. Если от солнца, то автомобиль с электрическим двигателем «очистится» за 1,4 года, если от ископаемых источников — то за 1,9 года.

Ранее специалисты издания ArsTechnica выяснили, что американские потребители стали реже покупать электрические автомобили. Это связано с ростом цен на машины из-за высоких таможенных пошлин и плохо развитой инфраструктурой.