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15:12, 22 августа 2024Силовые структуры

В России высказались о влиянии телефонного мошенничества на экономику

Депутат Кирьянов: мошенники крадут у россиян сотни миллиардов рублей в год

Фото: Unsplash

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов высказался о влиянии объемов телефонного мошенничества на экономику страны. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что аферисты ежегодно крадут у россиян сотни миллиардов рублей.

«Далеко не каждый обманутый пишет заявление в правоохранительные органы, не все учтены в официальной статистики, но это то явление, с которым нам надо сегодня бороться единым фронтом. (...) Думаю, что в ближайшие годы мы должны серьезно переформатировать и законы, и форматы ответственности за совершение таких преступлений», — отметил Кирьянов.

Киберпреступность, мошенничество с использованием новейших технологической инженерии, социальной инженерии — это огромная проблема для россиян. Мы видим, что в последние годы рост таких преступлений очень серьезен, и речь идет уже о том, что сотни миллиардов рублей в год из карманов наших граждан переходят в карманы преступников

Артем Кирьяновзампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Парламентарий также подчеркнул организованный характер преступлений мошенников. «Это не какие-то частные проявления или отдельные случаи, это системная работа», — пояснил депутат.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенников на фоне боев в Курской области. Как рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов, после начала боев российских сил с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области мошенники изобрели как минимум три новые схемы мошенничества.

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«Маркер [мошенничества] есть всегда один и тот же: если вам звонят и предлагают что-то, помните, что развернуто много волонтерских организаций, работают администрации. Огромный совет: вам позвонили, сказали, что могут для вас что-то сделать, всегда один и тот же ответ: "спасибо за информацию, я предприму необходимые действия". И сразу кладем трубку. А дальше уже звоните по известным вам телефонам волонтеров или идите к ним сами», — объяснил специалист.

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      Кирилл Садовский
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