Россиян предупредили о новых схемах мошенников на фоне боев в Курской области

Экcперт безопасности Власов: бои под Курском привели к новым схемам мошенников

После начала боев российских сил с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области мошенники изобрели как минимум три новые схемы мошенничества, рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил о способах обмана россиян, которыми пользуются злоумышленники.

«Первая схема — поможем с получением компенсаций. Поможем — это не просто какие-то добрые люди, а "соцзащита", "банк" или еще кто-то. Все сводится к тому, что надо назвать четыре цифры из смс-кода, который придет со всеми вытекающими отсюда последствиями, компрометацией онлайн-кабинета и сниманием денег», — объяснил он.

Следующий метод нацелен на тех, кто пытается найти родных и близких, которые не успели эвакуироваться из зоны боевых действий.

«Вторая схема — поможем с поиском родственников, перечислите нам деньги, мы вам расскажем, где ваши родственники, вы только компенсируйте наши накладные расходы на бензин, и, естественно, скажут, где якобы пропадают [близкие]», — рассказал специалист.

Еще одна схема пока не очень популярна, в отличие от двух предыдущих. Она касается бесплатной сотовой связи, которую по решению властей предоставляют жителям пострадавших районов.

«Мошенники говорят, что чтобы пользоваться бесплатной связью, мы вам пришлем ссылочку, вы должны ввести смс-код, чтобы подтвердить, что вы хотите пользоваться этой бесплатной связью, но пока это не "раскочегарилось"», — добавил он.

Маркер есть всегда один и тот же: если вам звонят и предлагают что-то, помните, что развернуто много волонтерских организаций, работают администрации. Огромный совет: вам позвонили, сказали, что могут для вас что-то сделать, всегда один и тот же ответ: «спасибо за информацию, я предприму необходимые действия». И сразу кладем трубку. А дальше уже звоните по известным вам телефонам волонтеров или идите к ним сами Александр Власов эксперт в области безопасности

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