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11:31, 22 августа 2024Силовые структуры

В российском городе трое мигрантов создали фабрику по производству поддельных документов

В Москве трое мигрантов создали фабрику по производству поддельных документов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержаны трое мигрантов за создание фабрики по производству поддельных документов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 327 («Подделка документов») УК РФ. Все трое заключены под стражу.

По предварительным данным МВД, установлено, что задержанные организовали нелегальный бизнес в офисе, расположенном на юго-востоке Москвы. Они изготавливали поддельные документы при помощи графических редакторов и оргтехники. Таким образом были напечатаны миграционные карты, паспорта иностранных граждан и водительские удостоверения. Отмечается, что необходимые этим документам защитные элементы и голограммы они имитировали. Во время обыска силовики обнаружили и изъяли у них более тысячи недействительных и поддельных документов, а также поддельные печати и голограммы государственных органов, оргтехнику и расходные материалы для производства.

По информации официального представителя МВД России, напечатанные злоумышленниками фальшивые документы в дальнейшем использовались для совершения мошенничества. Оперативники вычислили их во время расследования хищения денег кредитных организаций при помощи поддельных документов. Выяснилось, что мигранты оформляли заявки на получение кредитных карт. Причиненный ими ущерб оценивается более чем в 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят трех бывших полицейских, которые обвиняются в хищении денежных средств россиян из криптовалютной биржи Garantex в «Москва-Сити» по поддельным решениям одного из столичных судов.

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      Анна Габай
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