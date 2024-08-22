В российском многоквартирном доме прогремел взрыв

Пермский губернатор Махонин: в Кизеле в многоквартирном доме взорвался газ

В многоквартирном доме города Кизел Пермского края прогремел взрыв. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — написал губернатор. По его данным, в жилом доме взорвался газ.

На месте происшествия находится глава округа Андрей Родыгин, власти создали оперативный штаб. Махонин заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее взрыв газового баллона произошел на севере Москвы. Он прогремел в одном из домов на улице Санникова в Отрадном. Пострадал один человек.