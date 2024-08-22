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10:54, 22 августа 2024Россия

В российском регионе братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали

В Ростовской области братья 9 и 14 лет пропали по пути в парикмахерскую

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростовской области братья 9 и 14 лет пропали по пути в парикмахерскую. Рассказ матери детей опубликовал Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

По словам россиянки, ее сыновья в последний раз выходили на связь днем 21 августа. «Все было нормально, сказали, что едут на стрижку», — сказала она. С тех пор о судьбе мальчиков ничего не известно.

В поискам пропавших детей подключились волонтеры и сотрудники полиции.

Ранее в Приморье нашли пропавшего на пляже семилетнего мальчика. Ребенок исчез, когда отец на несколько минут оставил его без присмотра. Спасти первоклассника не удалось.

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      Алан Босиков
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