В российском регионе сработала система ПВО

Система ПВО сработала в Белгородской области, сбиты несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, несколько воздушных целей были уничтожены. При этом в результате падения обломков с Белгороде были повреждены четыре автомобиля и стена одного из предприятий.

По предварительным данным, в результате атаки и ее отражения никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

22 августа житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать найденный в лесу боеприпас. Россиянин хотел сдать находку в металлолом. В этой связи региональные власти напомнили с необходимости соблюдать меры предосторожности.

