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13:54, 22 августа 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Система ПВО сработала в Белгородской области, сбиты несколько воздушных целей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, несколько воздушных целей были уничтожены. При этом в результате падения обломков с Белгороде были повреждены четыре автомобиля и стена одного из предприятий.

По предварительным данным, в результате атаки и ее отражения никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

22 августа житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать найденный в лесу боеприпас. Россиянин хотел сдать находку в металлолом. В этой связи региональные власти напомнили с необходимости соблюдать меры предосторожности.

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      Алан Босиков
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