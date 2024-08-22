В России мужчине оторвало часть руки взрывом найденного в лесу боеприпаса

Губернатор Гладков: мужчина разобрал найденный в лесу боеприпас и лишился кисти

В поселке Октябрьское Белгородской области мужчина решил разобрать боеприпас, который нашел в лесу, и лишился руки. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил Гладков.

По его словам, врачи оказывают 64-летнему пострадавшему всю необходимую помощь. После случившегося губернатор обратился к местным жителям и напомнил, что нельзя приближаться к боеприпасам и снарядам, так как это может быть опасно для жизни. В случае обнаружения боеприпаса нужно отойти от него на безопасное расстояние, а затем — позвонить по номеру 112.

Ранее в Брянской области пожилые супруги пошли собирать грибы в лес и подорвались на мине. Первым на снаряд наступил мужчина — он получил несовместимые с жизнью травмы. Пенсионерку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Похожий случай произошел в Белгородской области, где три мирных жителя подорвались на мине. Они находились внутри автомобиля, который подорвался на взрывном устройстве.