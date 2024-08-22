В Севастополе сработала воздушная тревога

Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об отбое сигнала сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

О том, что сработала тревога, глава Севастополя предупредил местных жителей в 11:02 по московскому времени. Об отсутствии опасности Развожаев оповестил 15 минут спустя.

Причина воздушной тревоги не уточняется. Информация о происшествиях на территории города во время сигнала опасности не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 22 августа Украина запустила 28 дронов по шести регионам России. 13 беспилотников средства противовоздушной обороны перехватили над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.