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12:42, 22 августа 2024Мир

В США насчитали количество дней без пресс-конференций Харрис

Fox News: Харрис уже 32 дня не давала никаких пресс-конференций

Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис уже 32 дня с момента выдвижения на пост не давала никаких публичных пресс-конференций. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Хотя она была занята предвыборной кампанией, выступала на различных мероприятиях, в том числе в понедельник, в первый вечер Национального съезда Демократической партии, и давала неофициальные комментарии журналистам (...), в течение следующего месяца она не давала официальных пресс-конференций и обширных интервью», — отмечается в материале.

Данная ситуация вызывает вопросы и со стороны ряда сторонников действующего вице-президента. В частности, ведущий CNN Джим Акоста напрямую упрекнул избирательный штаб Харрис и директора по коммуникациям Майкла Тайлера, спросив об отсутствии интервью и пресс-конференций. В ответ на это политтехнолог подчеркнул, что варианты участия кандидата в таких форматах рассматриваются.

9 августа Харрис высмеяли за первую пресс-конференцию после начала предвыборной кампании. Авторы материала на Fox News отметили, что политик ответила «всего на несколько вопросов» на взлетной полосе аэропорта во время предвыборной кампании в Мичигане, в то время как днем ранее Трамп провел продолжительную пресс-конференцию.

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      Максим Габриелян
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