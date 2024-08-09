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16:01, 9 августа 2024Мир

Харрис высмеяли за двухминутную пресс-конференцию

Fox News: Харрис высмеяли за первую пресс-конференцию, которая длилась 2 минуты

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис высмеяли за первую пресс-конференцию после начала предвыборной кампании. Об этом сообщает Fox News.

«Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп потратил бесконечное количество времени, отвечая на любые, даже неудобные вопросы прессы. Он целыми днями давал радиоинтервью и говорил с репортерами по телефону. А две минуты — это лучшее, на что способна Камала? Примут ли СМИ эти крохи?» — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что Харрис ответила «всего на несколько вопросов» на взлетной полосе аэропорта во время предвыборной кампании в Мичигане, в то время как днем ранее Трамп провел продолжительную пресс-конференцию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Он добавил, что в случае победы кандидата от Демпартии «Америка будет уничтожена».

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      Дарья Устьянцева
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