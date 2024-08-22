В США назвали победу России над Украиной ударом по Западу

Офицер Дэвис: победа России над Украиной станет серьезным ударом по Западу

Победа России над Украиной станет серьезным ударом для западных стран, а атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область только ускорит поражение Киева. Такое мнение выразил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Украинский конфликт закончится военной победой России, а Киев и Запад понесут серьезные потери. Кроме того, атака ВСУ на Курскую область только ускорит поражение киевского режима», — отметил отставной офицер.

Дэвис добавил, что в данный момент российский военно-промышленный комплекс (ВПК) превосходит оборонную промышленность США. Он также подчеркнул, что, поддерживая Киев, Вашингтон «наносит ущерб своей национальной безопасности и унижает украинский народ».

Ранее Дэвис заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область Украину ждет только капитуляция. По словам бывшего военного, вторжение на территорию России было призвано улучшить переговорные позиции Киева, однако украинской армии не удалось добиться этого.