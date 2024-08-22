В США заявили о неспособности Украины к наступлению

ISW: Украина не способна проводить крупные наступления в ближайшее время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны проводить крупные наступления в ближайшее время. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW согласились с оценкой Министерства обороны США о неспособности Украины к наступлению в ближайшие шесть месяцев. Подчеркивается, что Киев испытывает сложности с организацией крупных операций из-за нехватки военной помощи со стороны Запада.

«[ВСУ] могли бы использовать менее масштабные контратаки и локальные контрнаступательные операции», — заявили аналитики. В ISW подчеркнули, что Украина проводит операцию в Курской области с целью отвлечь российские войска от других участков фронта.

Ранее Пентагон отверг предварительное согласование наступления ВСУ в Курской области. В ведомстве также заявили о консультациях с Украиной по данному вопросу.