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15:45, 22 августа 2024Мир

В Венгрии осудили атаку ВСУ на Курскую область

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: Венгрия негативно оценивает атаку ВСУ под Курском

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия негативно оценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и выступает против расширения зоны боевых действий. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, его слова передает ТАСС.

«Венгрия настаивает на прекращении огня и установлении мира. Неправильным является все то, что противоречит этой позиции, включая атаку ВСУ на Курскую область», — отметил помощник венгерского премьера.

Он подчеркнул, что Будапешт негативно относится к распространению боевых действий на территории России, так как это затрудняет процесс урегулирования конфликта.

12 августа политический директор венгерского премьера Виктора Орбана его однофамилец Балаж Орбан заявил, что «мир должен проснуться» после вылазки ВСУ в Курской области и начать прилагать усилия к прекращению конфликта. Он также подчеркнул, что Будапешт «всегда выступал» за решение украинского кризиса «не на поле боя, а за столом переговоров».

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      Дарья Устьянцева
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