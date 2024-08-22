Командир 110-й ОМБр ВСУ: Покровск будет разгромлен, как Авдеевка и Бахмут

С учетом переброски самых боеспособных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вторжение в Курской области — это лишь вопрос времени, когда Покровск будет разгромлен, как Мариуполь, Авдеевка и Бахмут. Такую участь стратегически важному для ВСУ городу предсказал командир 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) украинской армии Александр в интервью для The Economist.

По словам военного, хотя ВС России слегка замедлили темпы наступления, российские войска отличаются способностью эффективно находить бреши в обороне противника и наносить там разрушительные удары.

Командир не смог сказать журналистам, как долго ВСУ смогут оборонять город. «Похоже, что разгром Покровска, как Мариуполя, Бахмута и Авдеевки, — лишь вопрос времени», — говорится в публикации.

Ранее сдачу Покровска и Торецка украинской армией предсказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, это вопрос ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск.