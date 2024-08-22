В ВСУ рассказали о продвижении Российской армии к важной трассе в ДНР

59-я бригада ВСУ: ВС России выходят на трассу Покровск — Карловка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России выходят на важный участок трассы Покровск — Карловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил представитель 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Цехоцкий в интервью украинскому изданию «Общественное».

Цехоцкий прокомментировал продвижение Российской армии на покровском направлении в ДНР. Он рассказал об отходе подразделений его бригады с ряда занимаемых позиций.

Офицер сообщил, что бои выходят на участок трассы Покровск — Карловка в районе населенного пункта Николаевка. «Они действительно идут, как бульдозер, который все разрушает. Поэтому находиться там нет смысла», — заявил представитель 59-й ОМБр.

Ранее Цехоцкий заявил в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому о неэффективности вторжения ВСУ в Курскую область. Он отметил, что ВС России все равно продолжают наступление в ДНР.