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15:18, 22 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о продвижении Российской армии к важной трассе в ДНР

59-я бригада ВСУ: ВС России выходят на трассу Покровск — Карловка в ДНР

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России выходят на важный участок трассы ПокровскКарловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил представитель 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Цехоцкий в интервью украинскому изданию «Общественное».

Цехоцкий прокомментировал продвижение Российской армии на покровском направлении в ДНР. Он рассказал об отходе подразделений его бригады с ряда занимаемых позиций.

Офицер сообщил, что бои выходят на участок трассы Покровск — Карловка в районе населенного пункта Николаевка. «Они действительно идут, как бульдозер, который все разрушает. Поэтому находиться там нет смысла», — заявил представитель 59-й ОМБр.

Ранее Цехоцкий заявил в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому о неэффективности вторжения ВСУ в Курскую область. Он отметил, что ВС России все равно продолжают наступление в ДНР.

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      Юрий Леонов
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