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10:09, 22 августа 2024Путешествия

Восьмилетний россиянин упал с 40-метрового обрыва в Абхазии и не выжил

Восьмилетний россиянин упал с обрыва в озеро Рица в Абхазии и не выжил

Фото: Виктор Погонцев / Russian Look / Globallookpress.com

Восьмилетний ребенок упал с 40-метрового обрыва в горное озеро Рица в Абхазии и не выжил. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в Рицинском национальном парке. Его директор Адамур Багателия рассказал агентству, что мальчик из Нижнего Новгорода был с родителями и четырехлетним братом. По словам Багателии, сотрудники парка подплыли на лодке к месту происшествия и достали ребенка с трехметровой глубины, он был без признаков жизни.

Начальник Гудаутского РОВД Зосме Гицба, в свою очередь, заявил, что мальчик забрался на камень и, не удержавшись на нем, упал, пока его родители фотографировались на фоне озера.

В июле шестилетний ребенок приехал с семьей в Россию из Саудовской Аравии и выпал из окна отеля в Санкт-Петербурге. С тяжелыми травмами юного туриста доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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      Алина Черненко
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