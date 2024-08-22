Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 22 августа 2024Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью беспилотника

Минобороны РФ сообщило о попытке атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 15:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отчитались в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородской области мужчина решил разобрать боеприпас, который нашел в лесу, и лишился руки.

«Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали паром в одном из крупнейших пассажирских портов России

      На Украине оштрафовали затащившего мужчину в автомобиль сотрудника ТЦК

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Названы самые безопасные для автомобилистов районы Москвы

      Отправлявшего деньги ФБК отправили под домашний арест

      Приговор проломившему череп школьнику бойцу джиу-джитсу оставили без изменений

      Находящуюся в розыске россиянку задержали в роддоме после рождения тройни

      Момент взрыва в одном из крупнейших пассажирских портов России попал на видео

      Врач заявила о превращении витаминов в яд при одном условии

      Обнаружен новый тип ядра антиматерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше