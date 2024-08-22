ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью беспилотника

Минобороны РФ сообщило о попытке атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки по объектам на территории России была пресечена около 15:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отчитались в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородской области мужчина решил разобрать боеприпас, который нашел в лесу, и лишился руки.

«Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.