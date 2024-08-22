Выступающую за Харрис знаменитость поймали на поддержке Трампа

Fox News: выступающая за Харрис Опра Уинфри ранее поддерживала Трампа

Американская телеведущая Опра Уинфри выступила в поддержку кандидата на пост президента США Камалы Харрис, в ответ на это штаб ее оппонента Дональда Трампа опубликовал письмо 2000 года, согласно которому тогда знаменитость желала его президентства. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Жаль, что мы не баллотируемся на должность (...) Какая команда!» — приводит телеканал текст письма.

Уинфри несколько раз комментировала данный случай. В частности, в одном из интервью 2023 года она подтвердила подлинность текста. При этом она добавила, что так она думала 23 года назад, и ее мнение о Трампе значительно изменилось.

Ранее телеканал Fox News подсчитал, что Харрис уже 32 дня с момента выдвижения на пост не давала никаких публичных пресс-конференций. Данная ситуация вызывает вопросы уже и со стороны ряда сторонников действующего вице-президента. В частности, ведущий CNN Джим Акоста напрямую упрекнул в этом избирательный штаб Харрис и директора по коммуникациям Майкла Тайлера.