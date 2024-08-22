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19:00, 22 августа 2024Силовые структуры

Заказавшую убийство супруга россиянку посадили в колонию на 4,5 года

Суд дал 4,5 года жительнице Ростовской области за заказ на убийство мужа

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Белгородской области суд вынес приговор жительнице Ростовской области, заказавшей убийство 41-летнего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина признана виновной в организации приготовления к убийству по найму и осуждена на 4,5 года лишения свободы.

Следствие и суд установили, что россиянка, испытывая неприязненные отношения к своему супругу на фоне длительного конфликта, решила избавиться от него с помощью киллера. Она попросила знакомого найти исполнителя преступления за 200 тысяч рублей. Однако он сообщил о замысле женщины в правоохранительные органы. Далее все переговоры заказчицы проходили под контролем оперативников уголовного розыска управления МВД по Белгородской области.

Женщина передала предполагаемому киллеру фотографию мужа, данные о месте его жительства, ключ от квартиры и аванс в 100 тысяч рублей. 28 мая ей сообщили о якобы совершенном убийстве и при передаче остальной части оплаты заказчицу задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии.

7 августа сообщалось, что прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя.

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      Любовь Ширижик
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