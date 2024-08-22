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13:46, 22 августа 2024Силовые структуры

Запугивающие расправой аферисты похитили у российской пенсионерки 30 миллионов рублей

В Москве под угрозой убийства пенсионерка перевела аферистам более 30 млн рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 79-летняя местная жительница перевела угрожавшим ей и ее близким расправой аферистам более 30,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, мошенники запугивали пенсионерку в течение четырех месяцев. Они угрожали ей расправой в случае, если она обратится к правоохранителям. Испугавшись угроз, женщина сняла все деньги не только со своего счета, но и со счета, принадлежавшего ее сестре-инвалиду, которым она распоряжалась по доверенности. Все деньги потерпевшая передавала курьерам. Таким образом злоумышленники получили 5,8 миллиона рублей. Несмотря на это, звонки с угрозами не прекратились. Аферисты убедили пожилую москвичку заключить с ними договор о пожизненной ренте с переходом прав собственности на квартиры, принадлежащих ей и ее сестре. Кроме того, они убедили ее продать и вторую квартиру, принадлежавшую также сестре женщины. Все вырученные деньги женщина также передавала курьерам, встречаясь с ними в одном из парков.

Сейчас правоохранители разыскивают аферистов. Дело находится на контроле в Бабушкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Башкирии аферисты под видом инвесторов выманили у 60-летней жительницы Красноярского края более 11,5 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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