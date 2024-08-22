Жена российского миллиардера снялась в крошечном бикини на яхте

Жена российского миллиардера Доронина Кристина Романова снялась в бикини на яхте

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото с отдыха в Италии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица снялась на яхте вместе с приятельницей. Так, знаменитость надела крошечное желтое бикини с черными принтом, включавшее в себя топ с треугольными чашками и стринги с завязками на бедрах.

При этом модель уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа. В то же время на одном из кадров она предстала в маске для подводного плавания.

Ранее жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.