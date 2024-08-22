Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:46, 22 августа 2024Ценности

Жена российского миллиардера снялась в крошечном бикини на яхте

Жена российского миллиардера Доронина Кристина Романова снялась в бикини на яхте

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото с отдыха в Италии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица снялась на яхте вместе с приятельницей. Так, знаменитость надела крошечное желтое бикини с черными принтом, включавшее в себя топ с треугольными чашками и стринги с завязками на бедрах.

При этом модель уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа. В то же время на одном из кадров она предстала в маске для подводного плавания.

Ранее жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      Осужденный за изнасилование бывший российский депутат получил ранение на СВО

      Знаковый российский проект отложили из-за санкций

      Стало известно о планах Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

      В российском регионе братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали

      В брюхе крокодила нашли съеденную женщину

      Банковские мошенники нашли новый способ заметать следы

      Чемезов рассказал об ОПК после завершения СВО

      НАТО развернет бронетанковую бригаду на границе с Россией

      Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше