Жительница Курской области рассказала, что ВСУ бьют дронами точно по жителям

Жительница села Большое Солдатское в Курской области в интервью РИА Новости рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют дронами точно по мирным жителям — по ее словам, они атаковали семью, убив на месте мужа и жену.

По словам женщины, солдаты ВСУ, переодевшись в форму российской армии, иногда заходят в их поселок, занимаются мародерством в домах и угоняют машины мирных жителей. Кроме того, украинские военные обстреливают проезжающие машины и наносят по ним удары с помощью дронов, отметила она.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным, известным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.