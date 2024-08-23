51-летняя Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа

51-летняя супермодель Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале 51-летняя манекенщица запечатлела себя во время утренних дел и приготовления завтрака. Она предстала на размещенных кадрах с белым полотенцем на голове и в разноцветном халате и продемонстрировала лицо без косметики.

Затем знаменитость сняла работу посетивших ее визажиста и парикмахера. Так, мастера сделали ей гладкую укладку на прямых волосах, выровняли тон кожи, нанесли румяна на скулы и подчеркнули глаза коричневым карандашом и черной тушью.

Впоследствии модель сама обвела контур губ малиновым карандашом и надела красное мини-платье с глубоким декольте. В данном образе она появилась на съемках нового эпизода шоу America’s Got Talent («Америка ищет таланты»).

Ранее в августе Хайди Клум прошлась перед камерой в откровенном бикини.