Алаудинов заявил об уничтожении ЗРК за восемь миллионов евро дроном ценой 60 тысяч рублей

Алаудинов: под Курском дрон ценой 60 тыс. руб. уничтожил ЗРК за 8 млн евро

Бойцы «Ахмата» уничтожили с помощью FPV-дрона стоимостью 60 тысяч рублей французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale за 8 миллионов евро, сообщил командир спецназа Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит €8 млн, а сожгли его мои ребята "фипивишкой", которая стоит 60 тыс. рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — заявил он.

Алаудинов добавил, что ЗРК выехал, чтобы «поймать» российские вертолеты, «которые шли для нанесения удара по Мартыновке».

Ранее командир « Ахмата» назвал примерный срок окончания боев в Курской области. Он считает, что через два-три месяца закончатся бои в приграничье, к этому времени также, может завершиться и специальная военная операция (СВО) в целом.