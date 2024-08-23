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08:10, 23 августа 2024Мир

Антонов призвал США прекратить «словесную шелуху» о вмешательстве в выборы в отношении РФ

Антонов: у России нет каких-либо предпочтений касательно будущего президента США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения со стороны США в адрес Москвы о якобы вмешательстве в выборы, подчеркнув, что РФ не имеет предпочтений касательно будущего лидера страны, сообщает РИА Новости.

«Мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела. Мы будем работать с тем человеком, которого изберет американский народ. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее», — заявил он.

Дипломат также призвал власти США прекратить «словесную шелуху» по данной теме, подчеркнув, что Вашингтон ни разу не предоставил каких-либо фактов, доказывающих попытки России вмешаться в электоральные процессы.

Ранее вице-президент США Камала Харрис официально объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии и пообещала продолжать поддерживать Украину в случае своей победы.

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      Марина Совина
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