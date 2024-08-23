Камала Харрис официально объявила об участии в выборах президента США

Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис официально объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии, приняв номинацию на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США», — заявила политик на съезде Демпартии в Чикаго. Ее выступление стало финальным штрихом мероприятия, проходившего с 19 августа.

Ранее сообщалось, что 50 процентов американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. В поддержку ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа выступают 45 процентов совершеннолетних избирателей.

