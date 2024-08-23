Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 23 августа 2024Мир

Антонов заявил об общей обреченности России и США жить на одной планете

Посол Антонов: Россия и США обречены взаимодействовать
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Россия и США обречены жить на одной планете и взаимодействовать друг с другом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Однако время для того, чтобы «собрать воедино все кирпичики и потом совместно выстраивать какие-либо отношения», пока не пришло, сказал он. Дипломат отметил, что у двух стран существуют перспективы взаимодействия, но признал, что на данный момент остались только «какие-то осколки» сотрудничества.

«Говорить, что мы обречены на долгие годы на вражду — я не смогу этого сказать» — подчеркнул посол.

До этого Антонов заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» остановить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, но не хочет. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ударили ракетой по бункеру в Сумах. В нем проходило совещание Зеленского с главкомом ВСУ

      Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой

      Мужчины и женщины вспомнили лучшие комплименты их сексуальному мастерству

      В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

      Захарова заявила о желании граждан стран НАТО переехать в Россию

      Министр обороны поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

      В России предложили изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

      Антонов заявил об общей обреченности России и США жить на одной планете

      45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фото в бикини из отпуска в Лас-Вегасе

      Пелоси оценила свой визит на Украину словами «могла умереть во время поездки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше