Антонов заявил об общей обреченности России и США жить на одной планете

Посол Антонов: Россия и США обречены взаимодействовать

Россия и США обречены жить на одной планете и взаимодействовать друг с другом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Однако время для того, чтобы «собрать воедино все кирпичики и потом совместно выстраивать какие-либо отношения», пока не пришло, сказал он. Дипломат отметил, что у двух стран существуют перспективы взаимодействия, но признал, что на данный момент остались только «какие-то осколки» сотрудничества.

«Говорить, что мы обречены на долгие годы на вражду — я не смогу этого сказать» — подчеркнул посол.

До этого Антонов заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» остановить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, но не хочет. По его мнению, без ведома Белого дома такая операция невозможна.