Антонов: Киеву не удастся создать какую-либо буферную зону на территории России

Киеву не удастся создать какую-либо буферную зону на территории России, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

«Это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — высказался дипломат о планах Киева.

Журналисты напомнили, что американская сторона однозначно не отвергает таких заявлений Киева. «Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем», — подчеркнул посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Также украинский лидер призвал Запад поторопиться с поставками военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ).