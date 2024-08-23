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06:50, 23 августа 2024Мир

Антонов высказался о планах Украины создать буферную зону в России

Антонов: Киеву не удастся создать какую-либо буферную зону на территории России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Киеву не удастся создать какую-либо буферную зону на территории России, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

«Это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — высказался дипломат о планах Киева.

Журналисты напомнили, что американская сторона однозначно не отвергает таких заявлений Киева. «Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем», — подчеркнул посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Также украинский лидер призвал Запад поторопиться с поставками военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ).

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      Марина Совина
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