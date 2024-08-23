Названы признаки мошенничества со съемным жильем

Эксперт Щербаченко: лжериелторы просят деньги за номера телефонов собственников

Недобросовестные риелторы просят деньги за предоставление телефонных номеров собственников. На деле такие квартиры либо недоступны для аренды, либо вовсе не существуют. Какие признаки указывают на мошенничество при сделках со съемным жильем, «Аргументам и фактам» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Зачастую аферисты используют в своих целях хакерские технологии. Нанимателям предлагают заранее оплатить просмотр квартиры, перейдя по фишинговой ссылке. С помощью нее злоумышленники устанавливают на электронное устройство пользователя программы, которые собирают личные данные и получают доступ к банковским картам.

Эксперт советует при поисках съемной квартиры не вносить предоплату и не переходить по неизвестным ссылкам на сторонние сайты. Распознать подозрительный ресурс, как уточняет Щербаченко, можно по двойным буквам в названии, лишним символам и знакам. Внимательнее стоит относиться к особенно привлекательным объявлениям, а также не делиться персональной информацией с агентством и собственником жилплощади. Общаться с владельцем лучше при личной встрече во время просмотра объекта.

Ранее россиянам назвали популярные мошеннические схемы при покупке жилья. Один из популярных сценариев аферистов построен на подставном риелторе.