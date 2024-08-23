Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 23 августа 2024Экономика

Названы признаки мошенничества со съемным жильем

Эксперт Щербаченко: лжериелторы просят деньги за номера телефонов собственников

Фото: freepik

Недобросовестные риелторы просят деньги за предоставление телефонных номеров собственников. На деле такие квартиры либо недоступны для аренды, либо вовсе не существуют. Какие признаки указывают на мошенничество при сделках со съемным жильем, «Аргументам и фактам» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Зачастую аферисты используют в своих целях хакерские технологии. Нанимателям предлагают заранее оплатить просмотр квартиры, перейдя по фишинговой ссылке. С помощью нее злоумышленники устанавливают на электронное устройство пользователя программы, которые собирают личные данные и получают доступ к банковским картам.

Эксперт советует при поисках съемной квартиры не вносить предоплату и не переходить по неизвестным ссылкам на сторонние сайты. Распознать подозрительный ресурс, как уточняет Щербаченко, можно по двойным буквам в названии, лишним символам и знакам. Внимательнее стоит относиться к особенно привлекательным объявлениям, а также не делиться персональной информацией с агентством и собственником жилплощади. Общаться с владельцем лучше при личной встрече во время просмотра объекта.

Ранее россиянам назвали популярные мошеннические схемы при покупке жилья. Один из популярных сценариев аферистов построен на подставном риелторе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Финансовый аналитик спрогнозировал курс турецкой лиры

      Звезду «Галилео» лишили прав за пьяное вождение

      Обнаружены следы древней подводной лавины

      У границ России заметили американский разведывательный самолет

      На Украине рассказали о массовых отказах воевать мобилизованных в ВСУ заключенных

      Популярная юмористка рассказала о борьбе с раком

      Названы признаки мошенничества со съемным жильем

      Боец ММА изнасиловал сотрудницу сауны в Таиланде

      Анна Хилькевич ответила хейтерам на критику дешевого подарка для дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше