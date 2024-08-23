Арестованного врио министра транспорта российского региона отстранили от должности

Суд временно отстранил Ивана Пивкина от должности самарского министра транспорта

Суд временно отстранил Ивана Пивкина, задержанного за превышения полномочий, от должности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В июне Октябрьский районный суд Самары отправил его под стражу по уголовному делу.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта был задержан 21 июня на своем рабочем месте. Сотрудники правоохранительных органов провели в его доме обыски.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Пивкина «одним из самых одиозных» региональных чиновников, причастных к существующему в области преступному коррупционному картелю.

