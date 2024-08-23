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11:54, 23 августа 2024Силовые структуры

Арестованного врио министра транспорта российского региона отстранили от должности

Суд временно отстранил Ивана Пивкина от должности самарского министра транспорта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд временно отстранил Ивана Пивкина, задержанного за превышения полномочий, от должности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В июне Октябрьский районный суд Самары отправил его под стражу по уголовному делу.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта был задержан 21 июня на своем рабочем месте. Сотрудники правоохранительных органов провели в его доме обыски.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Пивкина «одним из самых одиозных» региональных чиновников, причастных к существующему в области преступному коррупционному картелю.

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      Олеся Мицкевич
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