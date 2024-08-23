Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:53, 23 августа 2024Ценности

Названы способы отличить оригинальные духи от подделки

Equivalent: у оригинальных духов один номер партии на наклейке и дне флакона

Фото: Benjamin Watterson / Unsplash

Директор по маркетингу парфюмерного бренда Equivalent Надежда Дроздова назвала способы отличить оригинальные духи от подделки. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Перед покупкой эксперт советует изучить марку и ее продукцию. «Ознакомьтесь с официальным сайтом, чтобы узнать о линейках ароматов. Там же можно изучить и внешний вид оригинального флакона: его цвет, форму, особенности надписей, крышку, распылитель», — пояснила она и добавила, что бренды, как правило, также публикуют на сайтах информацию о своих дистрибьюторах.

Материалы по теме:
«Делаем лучше, чем в Италии» Как одежда от дизайнеров из России стала модной и покорила миллионы людей по всей стране?
«Делаем лучше, чем в Италии»Как одежда от дизайнеров из России стала модной и покорила миллионы людей по всей стране?
16 сентября 2022
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

Кроме того, важно проверять номер партии, который обычно указывается на прозрачной наклейке на дне флакона и на картонной упаковке парфюма. «У оригинального производителя должен быть один номер партии», — заявила специалистка.

По ее словам, еще один важнейший признак подделки — разные страны производства и розлива ароматов. У оригинальных духов страны, как и номера партии, должны совпадать. У оригинального парфюма также должен быть сертификат соответствия, который продавцы обязаны предъявить по первому требованию клиента, подчеркнула Дроздова.

В заключение она порекомендовала протестировать аромат перед покупкой. «При первом нанесении и подделка может напоминать оригинальный парфюм, однако стоит подождать несколько минут, как все сразу становится очевидным, — подытожила она. — Также в большинстве своем оригинальный парфюм будет долгоиграющим, а поддельные ароматы выветриваются за пару часов».

Ранее в августе сообщалось, что в России рекордно выросло производство парфюмерии.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

      Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

      Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившейся россиянке

      В ВСУ рассказали о давлении российских войск в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше