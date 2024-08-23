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17:34, 23 августа 2024Наука и техника

Обнаружены следы древней подводной лавины

Science Advances: обнаружены следы древней подводной лавины

Фото: phys.org

Ученые Ливерпульского университета, Кильского университета и Университета Орхуса, обнаружили следы масштабного явления — древней подводной лавины. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, оползень увеличился в размерах более чем в сто раз, пройдя 2000 километров по дну Атлантического океана у побережья Африки. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые изучили гигантскую подводную лавину, произошедшую около 60 тысяч лет назад в Агадире — одном из крупнейших подводных каньонов. Эта лавина началась как небольшой оползень объемом 1,5 кубических километра, но затем она увеличилась в размерах, увлекая за собой различные материалы, такие как валуны, гравий, песок и грязь.

Для составления карты этой лавины и анализа ее последствий исследовательская группа использовала более 300 образцов керна, собранных за последние 40 лет, а также сейсмические и батиметрические данные. Это позволило составить детальную карту лавины и коэффициент ее роста, который оказался значительно выше, чем у аналогичных наземных явлений.

Исследование показало, что лавина размыла область каньона протяженностью 400 километров, переместив крупные булыжники на более чем 130 метров. Ученые оценили скорость движения лавины примерно в 15 метров в секунду и высоту до 200 метров, что сопоставимо с размерами небоскрtба.

Результаты могут использоваться для оценки геологических рисков для инфраструктуры морского дна, включая подводные кабели, по которым проходит значительная часть глобального интернет-трафика.

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      Александр Еникеев
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