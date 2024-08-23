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17:22, 23 августа 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении таксиста, обманувшего участника СВО
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение привлечь к ответственности таксиста, который обманул участника специальной военной операции (СВО) из Ставрополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям поручено возбудить уголовное дело, принять от потерпевшего военнослужащего заявление и представить доклад главе СК. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Основанием для поручения стали публикации в прессе о том, что жертвой мошенничества стал участник СВО. Знакомый таксист в апреле воспользовался телефоном военнослужащего и оформил на него крупный кредит. Часть денег аферист перевел на свой банковский счет, однако избежал привлечения к ответственности и не возместил пострадавшему ущерб.

22 августа сообщалось, что мать избитого до смерти 48-летнего участника СВО и бойца батальона «Ахмат» Ахмеда Джабраилова добилась возбуждения уголовного дела.

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      Любовь Ширижик
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