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17:33, 23 августа 2024Путешествия

Боец ММА изнасиловал сотрудницу сауны в Таиланде

Фото: Unsplash

Боец ММА из Киргизии изнасиловал сотрудницу сауны в Таиланде. Подробности приводит издание Khaosod.

28-летний спортсмен по имени Султан пришел в спа-центр на Пхукете, чтобы принять сауну после тренировки, 21 августа. Когда он закончил, 19-летняя сотрудница зашла в помещение, чтобы убраться.

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Мужчина проследовал за ней и внезапно поцеловал ее в губы. Он вынудил девушку заняться с ним оральным сексом, а после надругался над ней. Он потребовал, чтобы сотрудница спа никому не рассказывала о случившемся, и пообещал вернуться на следующий день.

Девушка сразу обратилась в полицию за помощью. Правоохранители проводят расследование.

Ранее в Таиланде россиянин попытался изнасиловать корову и попал на видео. Позже выяснилось, что мужчина расстался с девушкой и обратился за помощью к президенту Владимиру Путину, чтобы ее вернуть.

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      Мария Борисова
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