Боррель взволновался сокращением помощи Украине со стороны Германии

Боррель: сокращение помощи Германии Украине вызвало беспокойство в ЕС

Возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Германии вызвало беспокойство у остальных членов Европейского союза (ЕС). Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Германия абсолютно превосходит другие страны-члены ЕС в оказании помощи Украине, гораздо больше, чем Франция (...) Поэтому возможное сокращение военной поддержки Киеву в ближайшие годы вызывает сильное беспокойство в Евросоюзе», — отметил политик.

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что министр финансов Кристиан Линднер написал письмо министру обороны Борису Писториусу о вынужденном сокращении Германией военной помощи Украине, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Уже одобренная поддержка будет поставляться, но дополнительные заявки от Минобороны не будут подтверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.