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11:42, 23 августа 2024Россия

Бывший вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина

Экс-вагнеровец: самолет Пригожина могли взорвать западные спецслужбы
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Западные спецслужбы могли быть причастны к крушению самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Новую версию случившегося накануне первой годовщины катастрофы выдвинул экс-сотрудник ЧВК в интервью NEWS.ru.

Экс-вагнеровец отметил возможную причастность к крушению бизнес-джета французских или американских спецслужб. В этой связи он не исключил предательства в российских силовых структурах.

Пригожин «много кому перешел дорогу», заявил собеседник издания. Он напомнил об активности «Вагнера» не только в Донбассе, но и в Сирии, и Африке.

Самолет, на борту которого находились Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился 23 августа 2023-го года. Выживших в авиакатастрофе не было.

23 августа 2024-го года в Новосибирске открылся мемориал Пригожину и Уткину. В представительстве ЧВК сообщили, что мемориал простоит до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован. Местные жители несут к нему цветы. В их числе — мужчины в военной форме с символикой «Вагнера».

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      Алан Босиков
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