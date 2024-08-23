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11:14, 23 августа 2024Россия

Мемориал Пригожину появился в российском городе в годовщину крушения самолета с главой ЧВК

В Новосибирске появился мемориал в годовщину смерти Пригожина

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Мемориал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину появился в Новосибирске. Об этом сообщает издание NGS в Telegram.

Полотно с изображением Пригожина и Уткина появилось в одном из городских скверов. Горожане несут цветы, среди них — люди в военной форме с символикой ЧВК.

Представитель «Вагнера» по Сибирскому региону Андрей Булгаков пояснил, что мемориал простоит до вечера 24 августа — затем его демонтируют.

Самолет, в котором находились Пригожин и Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.

Ранее в Горячем Ключе установили памятник Пригожину и Уткину. Местные власти пояснили, что никакого согласования для открытия монумента не требовалось, поскольку речь идет о частной территории.

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      Алан Босиков
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