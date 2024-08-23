Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о борьбе с раком

Больная раком юмористка Кристина Пасицки заявила, что сделает маммопластику

Фото: @ymhstudios

Популярная американская юмористка Кристина Пасицки, больная раком, рассказала, что планирует сделать маммопластику. О ее борьбе с раком пишет Dexerto.

Пасицки, у которой ранее диагностировали рак груди, сообщила, что ей уже сделали одну операцию по удалению опухоли. «К сожалению, они убрали не все. После первой операции они изучили полученный материал, и оказалось, что рак еще остался», — объяснила комикесса.

По словам юмористки, ей предстоит новая операция, которая затронет обе молочные железы. Впоследствии, как заявила Пасицки, она прибегнет к хирургическому вмешательству для восстановления груди.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
«Я упорно боролась» Как умирающая от рака певица решила позаботиться о сыне и стала мировой звездой?
«Я упорно боролась»Как умирающая от рака певица решила позаботиться о сыне и стала мировой звездой?
15 марта 2024

Она также пошутила, что благодаря раку всего в жизни у нее будет четыре пары грудей. «Получается, у меня была изначальная грудь, сейчас у меня обрезанная версия, затем будет временная — они вставят мне временные имплантаты, чтобы я не была плоской, а уже потом — итоговая, которой я очень жду», — поиронизировала Пасицки.

О том, что у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, юмористка рассказала в конце июля. Она заверила, что в ее случае прогноз хороший.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая и журналистка Лорен Лаверн, у которой диагностировали рак, обратилась к телезрителям с просьбой регулярно проходить обследования. Ловерн раскрыла, что заболевание обнаружили неожиданно во время диспансеризации.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Финансовый аналитик спрогнозировал курс турецкой лиры

      Звезду «Галилео» лишили прав за пьяное вождение

      Обнаружены следы древней подводной лавины

      У границ России заметили американский разведывательный самолет

      На Украине рассказали о массовых отказах воевать мобилизованных в ВСУ заключенных

      Популярная юмористка рассказала о борьбе с раком

      Названы признаки мошенничества со съемным жильем

      Боец ММА изнасиловал сотрудницу сауны в Таиланде

      Анна Хилькевич ответила хейтерам на критику дешевого подарка для дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше