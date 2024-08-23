Популярная юмористка рассказала о борьбе с раком

Больная раком юмористка Кристина Пасицки заявила, что сделает маммопластику

Популярная американская юмористка Кристина Пасицки, больная раком, рассказала, что планирует сделать маммопластику. О ее борьбе с раком пишет Dexerto.

Пасицки, у которой ранее диагностировали рак груди, сообщила, что ей уже сделали одну операцию по удалению опухоли. «К сожалению, они убрали не все. После первой операции они изучили полученный материал, и оказалось, что рак еще остался», — объяснила комикесса.

По словам юмористки, ей предстоит новая операция, которая затронет обе молочные железы. Впоследствии, как заявила Пасицки, она прибегнет к хирургическому вмешательству для восстановления груди.

Она также пошутила, что благодаря раку всего в жизни у нее будет четыре пары грудей. «Получается, у меня была изначальная грудь, сейчас у меня обрезанная версия, затем будет временная — они вставят мне временные имплантаты, чтобы я не была плоской, а уже потом — итоговая, которой я очень жду», — поиронизировала Пасицки.

О том, что у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, юмористка рассказала в конце июля. Она заверила, что в ее случае прогноз хороший.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая и журналистка Лорен Лаверн, у которой диагностировали рак, обратилась к телезрителям с просьбой регулярно проходить обследования. Ловерн раскрыла, что заболевание обнаружили неожиданно во время диспансеризации.