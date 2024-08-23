Блогерша попыталась приготовить популярный в сети салат и оказалась в больнице

Блогерша Хардгрейв сильно порезала руку из-за TikTok-тренда с салатом из огурцов

Блогерша из Австралии Бек Хардгрейв оказалась в больнице после того, как попыталась повторить популярный в TikTok тренд с приготовлением салата из огурцов. На видео, опубликованное в соцсети 12 августа, обратило внимание издание Dexerto.

Отмечается, что блогерша хотела повторить ролик тиктокера Логана Моффита, который прославился рецептами блюд с огурцами. Как правило, при готовке он использует овощерезку. Хардгрейв попыталась последовать его примеру, однако, по ее словам, сильно порезала руку.

Блогерша показала на видео, что из-за ролика оказалась в больнице и продемонстрировала забинтованную кисть руки. «Мне не наложили швы, поскольку рана слишком широкая. Мне сказали, что если бы я привезла с собой кожу, ее могли бы пришить обратно на руку», — заявила она.

Хардгрейв также призналась, что купила овощерезку только недавно. К ней прилагалась деталь, которая препятствует травмам в процессе готовки, но блогерша ею не воспользовалась.

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