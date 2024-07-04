Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Топор вылетел из рук блогера и попал ему в глаз в прямом эфире

Стример YourRage попал в больницу после травмы глаза в прямом эфире

Фото: Mike Segar / Reuters

Стример под ником YourRage (настоящее имя — Джош) из США получил серьезную травму глаза во время прямого эфира и попал в больницу. Об этом сообщает портал Dexerto.

Инцидент произошел 2 июля, когда блогер колол дрова в прямом эфире. В какой-то момент топор вылетел из рук Джоша и попал ему в глаз. «У меня идет кровь, мне нужно в больницу. У меня идет кровь, я потерял глаз!» — закричал он, после чего трансляция прекратилась.

Уточняется, что друзья стримера отвезли его в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, а также лишился ли он глаза, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что 20-летняя стримерша Moxie из Канады попала в аварию во время прямого эфира. В машину, в которой она находилась, сзади въехал другой автомобиль.

YourRage ведет аккаунт на стриминговом сервисе Kick, где публикует ролики с пранками и видеоиграми. На его страницу подписано 280 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о переговорах

      Влияние скандалов на гонорар Кологривого оценили

      Набиуллина анонсировала обсуждение шага повышения ключевой ставки ЦБ

      Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников

      Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

      Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

      Валуев отреагировал на отстранение назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца MMA

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Оценена вероятность появления смога в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше