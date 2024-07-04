Топор вылетел из рук блогера и попал ему в глаз в прямом эфире

Стример YourRage попал в больницу после травмы глаза в прямом эфире

Стример под ником YourRage (настоящее имя — Джош) из США получил серьезную травму глаза во время прямого эфира и попал в больницу. Об этом сообщает портал Dexerto.

Инцидент произошел 2 июля, когда блогер колол дрова в прямом эфире. В какой-то момент топор вылетел из рук Джоша и попал ему в глаз. «У меня идет кровь, мне нужно в больницу. У меня идет кровь, я потерял глаз!» — закричал он, после чего трансляция прекратилась.

Уточняется, что друзья стримера отвезли его в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, а также лишился ли он глаза, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что 20-летняя стримерша Moxie из Канады попала в аварию во время прямого эфира. В машину, в которой она находилась, сзади въехал другой автомобиль.

YourRage ведет аккаунт на стриминговом сервисе Kick, где публикует ролики с пранками и видеоиграми. На его страницу подписано 280 тысяч человек.