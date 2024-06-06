20-летняя стримерша попала в аварию во время прямого эфира

Канадская стримерша Moxie попала в аварию во время прямого эфира

20-летняя стримерша Moxie из Канады попала в аварию во время прямого эфира. Об этом пишет Dexerto.

Сообщается, что в машину, в которой находилась стримерша, сзади въехал другой автомобиль. В результате Moxie ударилась головой. «Боже мой! У меня чертовски болит голова!» — закричала она.

После аварии водители обеих машин съехали на обочину. Стримерша вышла из автомобиля и отчитала водителя, который врезался в ее транспорт. «Я вожу лучше вас. Я бы никогда не попала в дурацкую аварию», — сказала она мужчине.

Ранее стало известно, что тайваньские полицейские поймали на лжи популярную стримершу, известную как Kiaraakitty, и заставили ее извиниться. Правоохранители выяснили, что блогерша инсценировала нападение на себя.

Moxie ведет трансляции игр на видеостриминговом сервисе Kick. На ее аккаунт подписано шесть тысяч пользователей.