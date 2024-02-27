Полиция поймала популярную стримершу на лжи и заставила извиниться

Полиция заставила стримершу Kiaraakitty извиниться за инсценированное нападение

Полиция Тайваня заставила популярную стримершу, известную как Kiaraakitty, извиниться за инсценированное нападение на саму себя. О том, что правоохранители поймали инфлюэнсершу на лжи, пишет AsiaOne.

Уточняется, что Kiaraakitty 9 февраля вела трансляцию, в ходе которой было показано якобы нападение на нее. Стримерша гуляла по улице и в какой-то момент прохожая начала закидывать ее яйцами, при этом критикуя за публикацию откровенных фотографий. Отрывок из трансляции стал вирусным, девушка заявила СМИ, что пожаловалась на агрессивную незнакомку в полицию.

Однако после того, как ролик получил резонанс, полиция начала расследование инцидента и выяснила, что Kiaraakitty инсценировала атаку. Правоохранители сообщили, что прохожей, якобы напавшей на стримершу, в действительности был ее же сотрудник, переодетый в женщину. В полиции отметили, что нападение разыграли ради привлечения внимания к стримерше.

В отношении Kiaraakitty и ее сотрудника возбудили дело по статье о нарушении общественного порядка. Кроме того, ей по требованию полиции пришлось публично извиниться за свой проступок. «Я очень сожалею о содеянном, я просто хотела всех посмешить», — сказала девушка в ходе онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что Twitch заблокировал Kiaraakitty из-за трансляции, в которой она поедала колбасу, будучи одетой в бюстгальтер. При попытке перейти на ее канал появлялось уведомление о том, что доступ ограничен из-за нарушения правил сообщества Twitch.