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16:22, 23 августа 2024Экономика

Названо допустимое число домов на дачном участке

Депутат Гаврилов: число домов на дачном участке устанавливают местные законы

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Российское законодательство напрямую не ограничивает число домов на дачном участке, однако многие факторы зависят от предписаний местных властей. На что обратить внимание садоводам, News.ru рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Теоретически вы можете построить несколько домов на участке. Но на практике все не так просто. Есть ряд факторов, которые нужно учитывать. Главным регулятором выступают Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Их устанавливают местные власти. Именно они определяют, сколько домов и какого типа можно построить», — пояснил парламентарий. В этих правилах указывается, к примеру, допустимая в конкретном регионе плотность застройки, отступы от границ участка и высота зданий.

Те же документы определяют, какую долю участка можно выделить под жилой дом. Обычно, по словам Гаврилова, этот показатель равняется 40 процентам от общей площади земли. В большинстве случаев участок занимает от 6 до 12 соток. Такой территории достаточно для строительства нескольких домов.

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Как уточнил депутат, постройка не может идти вразрез с требованиями Градостроительного кодекса РФ: это должно быть отдельно стоящее здание высотой не более 20 метров и трех надземных этажей. Кроме того, его нельзя делить на самостоятельные объекты недвижимости. Вдобавок нельзя забывать о противопожарных и санитарных нормах, которые включают в себя расстояние между домами и подъезд для пожарной техники.

Даже при соблюдении упомянутых предписаний проект застройки все равно может быть не согласован. Причиной для отказа может послужить несоответствие нормам или вред для экологии. «Сначала лучше обратиться в местную администрацию и получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)», — заключил Гаврилов.

Ранее россиян предупредили, что может привести к изъятию дачи. Перепланировка или самовольная застройка хоть и чреваты принудительным сносом, но не закончатся лишением дома — в отличие от неправильно составленных документов.

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      Виктория Клабукова
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