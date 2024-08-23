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14:36, 23 августа 2024Интернет и СМИ

В Крыму опровергли сообщения о дефиците топлива

Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщения о дефиците топлива

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Telegram-канал «Крымский ветер» заявил о дефиците топлива в Крыму. Эту информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков.

В посте, опубликованном в Telegram-канале, утверждается, что в Керчи образовались большие очереди на АЗС из-за дефицита топлива после удара украинской армии по российскому парому в порту «Кавказ». «Быстро сориентировались автовладельцы. А в Симферополе, Севастополе и других городах пока раскачиваются», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства приводится фотография, которую прислал подписчик канала. На ней можно увидеть очереди из машин у заправки. При этом снимок представлен в очень плохом качестве — на нем нельзя разглядеть номера машин с кодом региона и убедиться, что кадр был действительно сделан в Керчи.

Советник главы Крыма опроверг информацию о проблемах с топливом. «Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами. Плюс порты», — написал Крючков в Telegram.

Канал «Крым 24» со ссылкой на источник в Министерстве топлива и энергетики республики сообщил, что Крым и Севастополь полностью обеспечены топливом. Также отмечается, что на полуострове есть запас горючего на несколько месяцев.

Telegram-канал «Крымский ветер» ранее неоднократно публиковал недостоверную информацию.

Информация о том, что в Керчи якобы возникла паника на заправках из-за дефицита топлива, не была обнаружена в СМИ. При этом ложное сообщение распространялось в основном в Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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