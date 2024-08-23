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09:44, 23 августа 2024Экономика

Глава «Тюменской строительной компании» ушел из жизни в результате аварии

Глава «Тюменской строительной компании» Родин ушел из жизни в результате ДТП

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тюменский строитель и общественный деятель, глава «Тюменской строительной компании» (ТСК) Михаил Родин ушел из жизни в результате травм, полученных в ДТП. Об этом говорится в сообщении Союза строителей Тюменской области.

Обстоятельства аварии не уточняются. Прощание с Родиным состоится в пятницу, 23 августа.

Отмечается, что Родин был уроженцем Рязанской области, но ещё до 20 лет переехал в Тюменскую, где построил карьеру. ТСК он возглавлял с 1992 года, был бессменным председателем коллегии строителей общественного совета Тюмени.

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