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06:38, 23 августа 2024Ценности

Дуа Липа отметила день рождения в ярком бикини

Певица Дуа Липа отметила 29-й день рождения в ярком бикини

Фото: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа поделилась снимками в откровенном образе в честь 29-летия. Фотографии она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отметила день рождения в бикини ярко-оранжевого цвета. Исполнительница также надела блестящий топ бренда Cultnaked, а в руках она держала розовые воздушные шарики. Свой образ инфлюэнсер дополнила крупной золотой цепью на шее и несколькими браслетами.

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В июле американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, показала откровенные фото в бикини со словами «горжусь своим телом».

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      Карина Черных
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