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17:56, 23 августа 2024Бывший СССР

Додон счел никчемным визит Шольца в Молдавию

Экс-президент Молдавии Додон: визит Шольца в страну ничего не даст людям
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон не уверен, что визит канцлера Германии Олафа Шольца в Кишинев 21 августа даст что-либо гражданам республики. Об этом сообщает издание Noi.md со ссылкой на экс-главу государства.

«Я не слышал, чтобы Майя Санду и Олаф Шольц обсуждали, почему за первые четыре месяца этого года экспорт молдавских товаров в Германию сократился на 7-8 процентов. Я не слышал, чтобы они говорили о немецких инвесторах, которые покинули Молдавию. Я не слышал, чтобы обсуждались другие темы, которые всех волнуют», — заявил Додон.

Бывший глава государства также отметил, что Майю Санду ничего не спасет, в том числе дружба с Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Додон заявлял, что Молдавии необходим диалог и стратегическое партнерство с Россией, чтобы оставаться конкурентоспособной и не исчезнуть с карты мира.

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      Сергей Болиев
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