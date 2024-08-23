Додон счел никчемным визит Шольца в Молдавию

Экс-президент Молдавии Додон: визит Шольца в страну ничего не даст людям

Бывший президент Молдавии Игорь Додон не уверен, что визит канцлера Германии Олафа Шольца в Кишинев 21 августа даст что-либо гражданам республики. Об этом сообщает издание Noi.md со ссылкой на экс-главу государства.

«Я не слышал, чтобы Майя Санду и Олаф Шольц обсуждали, почему за первые четыре месяца этого года экспорт молдавских товаров в Германию сократился на 7-8 процентов. Я не слышал, чтобы они говорили о немецких инвесторах, которые покинули Молдавию. Я не слышал, чтобы обсуждались другие темы, которые всех волнуют», — заявил Додон.

Бывший глава государства также отметил, что Майю Санду ничего не спасет, в том числе дружба с Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Додон заявлял, что Молдавии необходим диалог и стратегическое партнерство с Россией, чтобы оставаться конкурентоспособной и не исчезнуть с карты мира.

